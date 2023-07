L’ultimo weekend di luglio è stato ricco di gossip inaspettati per quanto riguarda il mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

L’ultimo weekend si è aperto con una notizia drammatica per l’influencer Chiara Ferragni, che attraverso i social ha annunciato la scomparsa della sua adorata amica a quattro zampe, Matilda. Scopriamo quali sono state le altre notizie relative al mondo vip e perché hanno colpito i fan dei social, dal furto di Checco Zalone al messaggio ambiguo che Belen ha condiviso sui social.

Il lutto di Chiara Ferragni

Con grande dispiacere da parte dei fan, Chiara Ferragni ha annunciato con un post via social la scomparsa della sua “prima figlia”, la cagnolina Matilda. In tanti sui social le hanno dimostrato la loro solidarietà e il loro affetto.

Il furto di Checco Zalone

Checco Zalone ha subito un grave furto a Padova poco prima di un suo spettacolo. Lui stesso ha raccontato l’episodio durante il suo show, e non ha mancato di utilizzare la sua solita ironia.

Il messaggio ambiguo di Belen

Nel frattempo Belen Rodriguez ha postato sui social un messaggio ambiguo che, secondo i fan, lascerebbe presupporre che suo marito, Stefano De Martino, l’abbia davvero tradita (cosa che finora non è stata confermata dai due diretta interessati). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Michela Murgia: il post dall’ospedale

La scrittrice Michela Murgia sta combattendo contro un cancro al quarto stadio e nelle ultime ore, sui social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha spiegato perché, pur non volendo, avrebbe condiviso la sua ultima foto direttamente dall’ospedale.

Giulia Stabile e Wax: il gossip

La ballerina ed ex vincitrice di Amici Giulia Stabile è stata pizzicata con un altro ex volto di Amici, Wax, in un noto di locale di Milano. Secondo i gossip tra i due potrebbe esser sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia. Sarà vero?

