Tramite una foto pubblicata su Instagram, Diletta Leotta si è mostrata al nono mese di gravidanza svelando quanti chili ha preso.

Ormai ci siamo quasi. Diletta Leotta sta per dare alla luce il suo primo figlio e sui social sembra non vedere l’ora di diventare mamma. La conduttrice DAZN ha sfoggiato alcune foto estive, in costume, col pancione in vista e nella didascalia ha svelato, non senza conseguenti polemiche e qualche critica, quanti chili ha preso fin qui durante la gravidanza.

Diletta Leotta, la foto e i chili presi in gravidanza

Mancano ormai pochi settimane, forse giorni, al parto della bella Diletta che darà alla luce il suo primo figlio, anzi, figlia, dato che aveva informato che si tratterà di una bambina. Lei e Karius saranno presto genitori e nel corso dei mesi, anche grazie al suo podcast Mamma Dilettante, entrambi hanno raccontato l’avvicinamento a questo momento – il portiere è stato ospite dello show -.

Adesso, però, è la Leotta a volersi prendere la scena. In che modo? Con due foto in costume dalla sua Sicilia dove ha sfoggiato non solo il pancione ma ha anche svelato tempistiche e aumento di peso avuto in questi mesi di gravidanza.

Ebbene sì, perché la conduttrice ha scritto: “+ 9 mesi, + 10 kg + 40 gradi“, il tutto condito da emoticon di alcuni cuoricini arancioni come il costume che ha indosso.

La Leotta ha quindi preso 10 chili da quando è rimasta incinta e questo ha generato diversi commenti da parte degli utenti social. C’è chi ha fatto riferimento alle modifiche delle foto e chi, invece, non crede all’aumento di peso della donna. Insomma, la presentatrice fa sempre parlare.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice DAZN con le foto e i tanti commenti ricevuti:

