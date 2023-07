Lutto per Romano Prodi: è morto il fratello Vittorio. La notizia è arrivata in questi minuti: l’uomo aveva 86 anni ed era malato da tempo.

Terribile notizia per Romano Prodi. Il politico ha subito un pesante lutto, un altro dopo quello della moglie avvenuta poche settimane fa. E’ morto, infatti, suo fratello Vittorio. L’uomo aveva 86 anni ed era malato da tempo.

Romano Prodi, morto il fratello Vittorio

Un nuovo lutto colpisce l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi a poco più di un mese dalla morte della moglie Flavia Franzoni. È morto a 86 anni dopo una lunga malattia il fratello Vittorio. Anche lui è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, è stato parlamentare europeo per due mandati, eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Tra i primi a intervenire pubblicamente per la morte di Vittorio Prodi è sttao Andrea De Maria, deputato del Pd: “Vittorio Prodi è stato uomo delle istituzioni di grande intelligenza e umanità. Con lui ho condiviso tanti momenti di incontro e di impegno. Ricordo con quanta passione, da presidente della Provincia di Bologna, fu protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. Vittorio ha meritato davvero la riconoscenza della nostra comunità civile e politica”.

