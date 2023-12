Tra queste star e i loro figli i rapporti non sarebbero tutti rose e fiori e anzi, molti di loro avrebbero smesso completamente di vedersi. Come in qualsiasi famiglia le liti tra le star e i loro figli sono piuttosto comuni, e alcune di esse non frequentano più la loro prole da moltissimi anni.

Mentre la piccola Suri Cruise non vedrebbe suo padre Tom dal 2014 (quando aveva 8 anni), Maddox Jolie-Pitt non avrebbe rapporti con suo padre Brad dal 2016. Scopriamo quali sono le liti tra le star e i loro figli più famose dello star system.

