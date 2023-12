Miriam Leone ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. L’attrice aveva svelato la sua gravidanza durante l’estate 2023.

Miriam Leone ha vissuto la sua gravidanza nel massimo riserbo ma sui social, di tanto in tanto, ha condiviso qualche tenera immagine del suo pancione. Lei e il marito Paolo Carullo hanno annunciato in queste ore di essere diventati genitori per la prima volta e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni via social.

Miriam Leone mamma per la prima volta

Con enorme gioia e commozione, Miriam Leone ha annunciato via social di essere diventata mamma per la prima volta. Lei e il marito Paolo Carullo sono più felici che mai di essere diventati genitori e, dopo aver vissuto con estremo riserbo la loro storia d’amore, hanno deciso di mantenere la privacy anche sulla gravidanza (e infatti non hanno svelato se avrebbero avuto un figlio maschio o una femmina, né tantomeno il nome da loro scelto).

Il vero amore

Miriam Leone non ha fatto segreto di non aver mai pensato a una famiglia o al matrimonio come priorità, ma ha anche svelato che sarebbe stato l’incontro con suo marito a farle cambiare idea. “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto “con lui sì”, è proprio la persona che fa la differenza“, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair, e ancora: “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni all’attrice e a suo marito per gli importanti traguardi raggiunti e non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme e sulla loro prima esperienza come neogenitori. Miriam Leone svelerà ulteriori dettagli ai suoi fan? Staremo a vedere.

