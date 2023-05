All’Isola dei Famosi sembra che Cristina Scuccia abbia cambiato idea sull’eventualità di indossare un costume a due pezzi.

Prima di partire per l’Honduras Cristina Scuccia ha fatto sapere che non avrebbe indossato un bikini per una questione di pudore e di rispetto verso la sua “precedente vita da suora”. All’Isola nelle ultime ore la cantante ha sorpreso tutti sfoggiando la parte superiore di un bikini e un paio di pantaloncini. Quando Ilary Blasi glielo ha fatto notare, Cristina Scuccia ha dichiarato:

“Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: la scelta sul bikini

All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha sorpreso tutti sfoggiando un costume a due pezzi e in molti hanno trovato “incoerente” il comportamento dell’ex suora che, prima della sua partenza per l’Isola, aveva specificato:

“Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti si chiedono se Cristina Scuccia cambierà ulteriormente grazie alla sua partecipazione all’interno del programma.

