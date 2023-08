Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, ha svelato la sua opinione sul programma che l’ha resa famosa.

Cristina Plevani è stata la vincitrice del primo Grande Fratello e lei stessa ha svelato la sua opinione in merito al programma tv. Inaspettatamente la Plebvani ha ammesso che a suo avviso il GF “avrebbe stufato” e che per questo lei farebbe chiudere i battenti.

“Capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello”, ha affermato nelle sue stories, e ancora: “Non mi piace guardare un programma e essere nervosa mentre lo guardo”.

Cristina Plevani contro il Grande Fratello

A sorpresa Cristina Plevani, storica ex protagonista del Grande Fratello, ha scagliato una frecciatina contro il programma tv condotto da Alfonso Signorini e contro lo stesso conduttore, di cui ha affermato:

“Come presentatore a me non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l’impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signorini mi dà spesso l’idea di non essere super partes.” Il volto tv replicherà alle parole dell’ex vincitrice del primo Grande Fratello?

