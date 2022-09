Ora che ha annunciato la sua seconda gravidanza Cristina Marino ha svelato alcuni retroscena sulla maternità.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno da poco annunciato l’arrivo del loro secondo figlio e sul red carpet di Venezia 79 l’attrice non ha nascosto le prime rotondità dovute alla sua gravidanza. A Cosmopolitan ha confessato quanto la maternità l’avrebbe cambiata e quali sarebbero ora le sue priorità:

“Non sono nata con il dono della pazienza, ma essere madre ti fa cambiare e Nina mi ha messa a dura prova”, ha ammesso, e ancora: “Mi sono scoperta paziente, più attenta, quando prima non avevo molto la percezione del pericolo e vivevo come veniva. Con Luca per molto tempo abbiamo semplicemente seguito quello che la vita ci portava, senza programmi. Una figlia però ti obbliga ad organizzare, programmare, a essere più pacata”.

Cristina Marino: la seconda gravidanza

Cristina Marino è più felice che mai perché, molto presto, lei e Luca Argentero avranno un secondo bambino e finalmente la notizia è ufficiale, quindi l’attrice non è costretta a “nascondere” alcune delle sue decisioni. Sul red carpet del Festival di Venezia lei e il marito hanno sfilato più belli e radiosi che mai e l’attrice ha messo in mostra le rotondità dovute a questa sua seconda gravidanza (i due sono già genitori di una bambina, Nina Speranza, nata nel 2020). Non è dato sapere se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia, ma è atteso per i primi mesi del 2023.

