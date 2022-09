Adriana Volpe ha confessato la sua opinione sulla separazione più discussa dell’estate, ossia quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

A La Vita in diretta Adriana Volpe ha confessato la sua opinione sulla discussa separazione tra Totti e Ilary Blasi e in particolare sull’ipotesi riguardante un trasferimento della conduttrice a Milano insieme ai figli. Adriana Volpe ha anche rivelato di aver visto la collega molto magra e molto provata negli ultimi mesi:

“Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti”, ha dichiarato la conduttrice, che è passata per una situazione simile con il suo ex marito, Roberto Parli.

Adriana Volpe

Adriana Volpe: l’opinione su Ilary Blasi

Adriana Volpe ha detto la sua sul conto di Ilary Blasi e sull’ipotetico trasferimento della conduttrice a Milano (dove attualmente si svolge la maggior parte dei suoi impegni di lavoro). La stessa Volpe è passata per una situazione simile quando ha detto addio a suo marito Roberto Parli, e ha deciso di trasferirsi a Milano insieme a sua figlia Gisele.

“Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”, ha dichiarato la conduttrice a La Vita in Diretta, mentre si vocifera che Ilary Blasi e Totti si siano affidati ad alcuni dei più rinomati avvocati in circolazione per cercare di risolvere le loro pratiche di divorzio.

