Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno presto zii. La sorella di Georgina, infatti, Ivana, aspetta un bambino. La donna è impegnata con lo scultore Carlos Garcia, scultore ufficiale dell’asso lusitano e suo grande amico.

Sono stati proprio Ivana Rodriguez e Carlos Garcia ad annunciare il lieto evento su Instagram, con una foto insieme in riva al mare. “Il miracolo della vita, ti stiamo aspettando, piccolo“, ha scritto la cognata di CR7. Carlos ha invece dichiarato a mezzo social: “Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo“.

I due si sono conosciuti grazie al campione portoghese nel 2019. La coppia non si è ancora sposata, quindi è presumibile che lo faranno quando il bambino vedrà la luce.

Cristiano Ronaldo è invece impegnato dal 2016 con Georgina Rodriguez, figlia dell’allenatore Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon. La coppia si è sposata in segreto in Marocco nel 2019. Nel corso della loro storia è nata la figlia Alana Martina. Altri due figli invece giungono da maternità surrogata, ovvero Mateo ed Eva. Nel luglio 2010 il campione è diventato padre di Cristiano Jr, decidendo di non rivelare l’identità della madre e assicurandosene la custodia esclusiva. Fino al 2015 è stato impegnato con la modella russa Irina Shayk.

Georgina Rodriguez è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus, ma la sua prova sul palco dell’Ariston non si è rivelata particolarmente entusiasmante. Probabilmente il suo arruolamento è stato un modo per avere il marito in prima fila, circostanza che poi si è avverata.

A far parlare in questo momento è anche una sorella di Cristiano, ovvero Katia Aveiro: la donna è attualmente ricoverata in un ospedale in Portogallo per le complicanze del Covid-19. La stessa tuttavia non molto tempo fa considerata il coronavirus una frode.

Foto: account Instagram Cristiano Ronaldo