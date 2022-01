Bobo Vieri, i teneri auguri a Costanza Caracciolo: “Ti amiamo”

Bobo Vieri ha dedicato un tenero messaggio d’auguri a sua moglie, Costanza Caracciolo, che il 17 gennaio ha compiuto 32 anni. “Buon compleanno Coco Pops. Ti amiamo Bobo, Stella e Isabel”, ha scritto l’ex calciatore che, al fianco della modella, ha realizzato il suo sogno di diventare padre. I due hanno due splendide bambine: Stella, nata nel 2018, e la piccola Isabel, nata nel 2020 (in piena emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus). I due sono più felici che mai e sui social non perdono occasione per condividere con i fan i dettagli e i retroscena del loro tempo libero accanto alle figlie.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: l’amore

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo stanno insieme dal 2017 e nel 2019 si sono sposati in gran segreto. I due hanno vissuto un periodo difficile nel 2018, quando la showgirl ha subìto un aborto spontaneo e ha perso quello che sarebbe stato il loro primo figlio. “Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. Fu il giorno più brutto della mia vita”, ha confessato a Vanity Fair l’ex velina, e ancora: “Per fortuna Bobo e le nostre famiglie mi stati molto vicini ed ho potuto superare il lutto. E’ una cosa terribile ma naturale, si può affrontare. E’ difficilissimo, ma si può superare”.