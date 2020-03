Costanza Caracciolo e Bobo Vieri di nuovo genitori: è nata Isabel

Di Massimo Galanto mercoledì 25 marzo 2020

Fiocco rosa in casa Vieri-Caracciolo, già genitori di Stella

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono diventati di nuovo genitori. Infatti, poche ore fa, è nata la seconda figlia della coppia. Il nome scelto per la neonata è Isabel.

L'annuncio è stato dato dall'ex calciatore della Nazionale su Instagram, dove ha pubblicato la fotografia di un fiocco rosa con il nome della piccola inciso su un cuore.

L'ex velina di Striscia la notizia aveva già dato alla luce nel novembre del 2018 Stella, la primogenita della coppia che si è sposata in gran segreto un anno fa, alla presenza dei soli testimoni.

La nascita di Isabel è stata l'occasione per Vieri di ribadire il suo amore eterno. Su Instagram, infatti, ha scritto "Coco love u forever".

Tra le migliaia di like (100 mila in un'ora circa) e di commenti al post anche quelli di personaggi famosi come Elena Santarelli e Vittorio Brumotti e di ex calciatori come Lele Adani, Marco Borriello, Paolo Maldini, Ciro Ferrara.