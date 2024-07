Non ha peli sulla lingua Fabrizio Corona: il durissimo commento su Fedez e il suo futuro durante una recente intervista.

Non solo il commento su Chiara Ferragni, nel corso del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ne ha avuto anche per Fedez. In modo particolare, l’ex re dei paparazzi ha commentato l’atteggiamento del rapper dopo essersi lasciato dall’imprenditrice digitale ipotizzando un futuro non certo roseo per lui anche se, in un certo senso, gli ha riconosciuto una grande mossa attuata di recente in occasione dell’apertura del profilo OnlyFans.

Corona: “Fedez a rischio suicidio”

Durante l’intervista al podcast Gurulandia, Corona ha avuto modo di parlare dei Ferragnez. Su Federico, in modo particolare, ha detto: “Fedez è lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha una sindrome di Peter Pan devastante e lo vediamo anche dalla casa che ha fatto. Lui se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo siamo dimenticati. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio“, ha sentenziato l’ex re dei paparazzi.

Il rapper su OnlyFans: il commento

Diverso, invece, il parere in merito alla recente mossa di Federico a proposito di OnlyFans: “Sull’operazione OnlyFans, io l’ho chiamato e gli ho detto ‘ti devo fare i complimenti’. Perché? È stata un’operazione strategica. Lui è stato l’unico artista in Italia a fare un post condiviso con OnlyFans. Non l’ha fatto lui ma l’ha fatto l’alter ego di Fedez. Io gli ho detto che ha fatto bene perché è la prima piattaforma dove si possono vendere contenuti e video (non per forza a scopo sessuale ndr). Ha una portata mostruosa. Io molte cose le so, loro ci usavano perché facevano numeri”.

