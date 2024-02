Stando a quanto dichiarato da Dillinger News, il rapper chiederà milioni di euro di risarcimento per danni d’immagine.

Il mondo dello spettacolo e dei social network è stato recentemente scosso da notizie riguardanti uno dei più famosi e seguiti power couple italiani: Chiara Ferragni e Fedez. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che, già dal 18 febbraio, avrebbero deciso di intraprendere percorsi separati, segnando così la fine di un capitolo che per anni ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan. La notizia, diffusa dal sito Dagospia, ha alimentato numerosi dibattiti e disquisizioni, soprattutto in considerazione del loro passato recente turbolento.

Fabrizio Corona aveva già annunciato una possibile rottura tra i due: “Lui la lascerà, è una storia mediatica di una famiglia ormai distrutta“. E non era mancata l’ironia di programmi televisivi come “Striscia La Notizia”, che aveva utilizzato la tecnologia del deep fake per creare un finto video in cui Chiara Ferragni “scaricava” Fedez. Ora, secondo Dillinger News, il sito di notizie gestito da Corona, il rapper sarebbe pronto a fare causa alla moglie.

Fedez farà causa a Chiara?

Fedez, secondo il portale, sarebbe in procinto di fare causa a Chiara Ferragni, chiedendo 100 milioni di euro per danni d’immagine.

Si legge poi: “Lei andrà da Fazio, che ovviamente non le chiederà nulla, facendo il padre spirituale di un giornalismo che ormai è morto. Lei si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali“.

Fedez, invece, si legge ancora dal sito gestito da Corona, “andrà a Belve dalla Fagnani, ma nel frattempo – e ha tutte le carte in regola per farlo – farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che è ricaduto su di lui, e che in un momento di separazione non può accettare e deve essere risarcito“.

