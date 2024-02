La conduttrice si trova in vacanza in Sudafrica, in compagnia di Sebastian Muller, e ha condiviso su Instagram le immagini del safari.

Dopo le recenti tempeste mediali che hanno visto Ilary Blasi al centro dell’attenzione a causa delle vicende legate al suo divorzio da Francesco Totti, la conduttrice televisiva ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori e dagli impegni lavorativi, intraprendendo un viaggio d’avventura in Sudafrica insieme al suo nuovo compagno, Bastian Muller.

Un modo per distaccarsi temporaneamente dalle tensioni e per ricaricare le batterie in vista dei prossimi appuntamenti legali con l’ex marito, con la prossima udienza fissata al 31 maggio 2024. Nel frattempo, sulla sua pagina Instagram spuntano scatti in bikini, escursioni e safari a piedi nudi in mezzo agli animali selvatici.

Il costo del resort

Il viaggio, caratterizzato da momenti spensierati e dal contatto ravvicinato con la natura selvaggia, è stato ampiamente documentato sui social da Ilary, che non ha esitato a condividere con i suoi follower diversi scatti e momenti del suo soggiorno, tra cui suggestive passeggiate nel bush, safari emozionanti e relax sotto il cielo africano.

Particolare attenzione è stata rivolta all’esperienza vissuta presso il Lion Sands Game Reserve, situato nella riserva di Sabi Sands, adiacente al celebre parco nazionale Kruger. Il resort, scelto come base per il safari, offre un’esperienza immersiva nella natura, con la possibilità di avvistare da vicino le specie più rappresentative della fauna africana, come leoni, elefanti, e una varietà di altre specie animali in totale libertà.

Il costo del soggiorno in questo esclusivo resort si aggira intorno ai 1000 euro a notte, cifra a cui si aggiungono i costi delle varie attività proposte, inclusi i safari a piedi e in veicolo.

Il viaggio in Africa

Non è tuttavia la prima volta che Ilary sceglie l’Africa come destinazione per staccare dalla routine. Già in passato, subito dopo l’annuncio della separazione da Totti, aveva optato per la Tanzania, accompagnata dai figli, in cerca di tranquillità e un momento di pausa dalle dinamiche mediatiche che l’avevano vista protagonista.

