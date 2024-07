Clio MakeUp e il marito Claudio si sono lasciati? I fan della makeup artist e imprenditrice notano alcuni indizi sospetti.

Clio Zammatteo, ai più nota come Clio MakeUp, ha sorpreso i fan recentemente pubblicando alcuni scatti in cui si mostra molto dimagrita. Ma non è questa l’unica grande novità che riguarda la famosa makeup artisti e imprenditrice. Infatti, secondo alcuni indizi raccolti dai fan, pare che Clio e il marito stiano affrontando un periodo di forte crisi coniugale.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Clio MakeUp: gli indizi social sulla rottura con il marito

Negli ultimi mesi, la community di ClioMakeUp è stata scossa da indiscrezioni riguardanti una possibile crisi matrimoniale tra Clio Zammatteo e Claudio Midolo. La coppia, sposata dal 2007 e genitori di due figlie, Grace Chlone e Joy Claire, potrebbe essere giunta al capolinea.

Le voci di una separazione tra Clio MakeUp e suo marito Claudio Midolo hanno iniziato a circolare a giugno, alimentate da alcuni dettagli emersi sui social. Claudio è stato visto in vacanza con le figlie e alcuni amici, ma senza Clio. Al contrario, Clio è stata avvistata da sola al concerto di Max Pezzali, scatenando ulteriori speculazioni tra i fan.

In più, i fan più attenti hanno notato che Clio ha risposto ai commenti dei suoi follower, ma ha ignorato volutamente quelli riguardanti la sua situazione sentimentale. Questo comportamento ha aumentato i sospetti su una possibile crisi coniugale. Clio e Claudio, che hanno condiviso anni di vita insieme negli Stati Uniti prima di tornare in Italia nel 2020, sembrano attraversare un momento difficile.

Clio MakeUp: la trasformazione dopo la rottura

Negli ultimi mesi l’imprenditrice si era sfogata sui social ammettendo di aver vissuto un periodo terribile. Ma adesso pare che la sua vita stia per cambiare, e la trasformazione riguarda anche il suo corpo.

Infatti, un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione è il notevole dimagrimento di Clio. Alcuni ipotizzano che abbia seguito una dieta, mentre altri credono che la sofferenza emotiva legata alla crisi coniugale abbia avuto un impatto sul suo peso. Le recenti foto di Clio con Max Pezzali hanno mostrato un cambiamento evidente nel suo aspetto, suscitando ulteriore preoccupazione tra i fan.

