Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, dopo i numerosi rumors, escono allo scoperto al party di Simona Ventura. Lo scoop sulla nuova coppia.

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia prosegue a gonfie vele, e la coppia non si nasconde più. L’ex coniuge di Paolo Bonolis e l’ex compagno di Ema Stokholma sono stati visti mano nella mano al party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, confermando la loro relazione agli occhi di tutti.

Un nuovo capitolo per Sonia Bruganelli… e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli, fresca di separazione da Paolo Bonolis, ha ritrovato l’amore con Angelo Madonia, celebre ballerino di “Ballando con le Stelle”.

La separazione da Bonolis, annunciata la scorsa estate, è ormai in fase di ufficializzazione, e Sonia sembra aver trovato serenità con il suo nuovo compagno. La coppia è stata avvistata al party di Simona Ventura e Giovanni Terzi, dove si sono presentati mano nella mano, segno evidente che la loro relazione è seria e stabile.

La presenza di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia al party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi rappresenta un importante passo nella loro relazione.

Il sito di news Dagospia ha confermato che la coppia si è presentata insieme in atteggiamenti affettuosi, dimostrando di non voler più nascondere il loro amore. Ora, si attende solo l’ufficializzazione sui social, che non dovrebbe tardare ad arrivare.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli: il gossip sulla coppia

Angelo Madonia non è nuovo al mondo del gossip. Prima della relazione con Sonia, era stato legato a Ema Stokholma, conduttrice radiofonica della Rai e sua partner a “Ballando con le Stelle”.

La loro relazione, nata sulla pista da ballo, è durata un anno ma si è conclusa a causa delle divergenze caratteriali.

Ema, in un’intervista a Vanity Fair, aveva dichiarato: “Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene… e Angelo era parecchio geloso“. Con Sonia, però, Angelo sembra aver trovato un equilibrio più sereno.

