C’è chi l’ha visto come un messaggio di autostima e di forza nei confronti di se stessi e chi, al contrario, solo come un modo di mettersi in mostra per egoismo. Fatto sta che la bella Chiara Nasti ha deciso di frasi un nuovo tatuaggio con la particolarità che questo tattoo è un omaggio a se stessa.

Lineamenti perfetti, sorriso appena accennato ed una corona ben vistosa in testa come ad autoproclamarsi regina. In effetti se Chiara dai suoi estimatori è chiamata “regina dei social” un motivo ci sarà. Numeri alla mano può andare fiera dei suoi seguaci: quasi 2 milioni di followers su Instagram e circa 420.000 su Facebook.

Al netto dei numeri però, non è da sottovalutare l’altra faccia forse meno gradita alla Nasti: gli haters. Per Chiara le polemiche sono quasi una costante, spesso le sue azioni sono fonte di critiche, motivo per il quale anche il tattoo ha fatto storcere il naso a parecchi. La risposta non è tardata ad arrivare, l’influencer non sembra voler gettare benzina sul fuoco:

Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che mi sia fatta me stessa sul braccio, sul mio braccio tra l’altro. Vero lo fate anche voi, vi fate una bella Nasti sul braccio e vi regalo un po’ di autostima.

Chiara non ha perso occasione per mostrarlo ancora in qualche selfie, per poi coprirlo durante uno shooting sotto il sole e si sa, i tatuaggi appena conclusi potrebbero far male se esposti al sole.