Viaggio a Roma per Chiara Ferragni. L’imprenditrice è volata nella Capitale per un pizzico di serenità e relax dalle fatiche milanesi.

Un viaggio a Roma, in solitaria, o comunque senza la famiglia. Chiara Ferragni è volata nella Capitale per godersi un po’ di relax dalle fatiche milanesi e, probabilmente, per staccare per qualche ora dai pensieri non certo troppo positivi che riguardano lei e la sua vita privata. L’imprenditrice si è mostrata per le vie romane intenta a godersi la città come una “normale” turista. Per lei, non è mancato anche l’appuntamento con i desideri da esprimere alla Fontana di Trevi.

Chiara Ferragni, vacanza in solitaria e desiderio

Ha visitato da turista tutte le bellezze romane. Dalla Fontana di Trevi a Piazza Navona fino a Villa Farnesina e Piazza Santa Chiara. La Ferragni ha deciso di “sganciarsi” dalla vita milanese per dedicarsi qualche ora speciale e di relax. Questa volta da sola, senza Fedez e senza figli.

L’influencer, esattamente come capitato nei giorni precedenti al rapper, ha optato per una vacanza da “mamma single” mentre i piccoli Leone e Vittoria sono con il papà per quello che dovrebbe essere il primo weekend nella casa nuova dell’artista.

Chiara ha scelto di passare questi giorni da sola in compagnia solo di alcuni amici. Ad oggi ancora nessun post particolare se non diverse storie tra cui quella con il desiderio espresso nella Fontana di Trevi con rigorosa monetina. Cosa avrà chiesto la bella imprenditrice? Probabilmente un poì di tranquillità…

Di seguito anche un post su TikTok che riprende proprio il desiderio espresso dall’imprenditrice alla Fontana di Trevi:

Un anno fa con Fedez…

I tanti seguaci della Ferragni e, in generale, dei Ferragnez, hanno notato anche un altro dettaglio relativo al viaggio romano. Quale? Che esattamente un anno fa, Chiara e Federico, al gran completo con Leone e Vittoria, erano andati proprio a Roma, con ben altre aspettative e umore.

Chissà se in qualche modo ci sia un messaggio dietro questo attuale viaggio solitario o se le tempistiche siano totalmente fortuite. Solo Chiara può saperlo…

