Ben due eliminazioni nell’ultima puntata del Serale di Amici. Non sono mancate sorprese nel talent show di Maria De Filippi.

Musica, danza e tante emozioni al Serale di Amici che ha visto ben due eliminazioni andare in scena nell’ultima puntata. Il talent di Maria De Filippi ha salutato Lil Jolie, uscita dopo la prima manche, ma soprattutto la tanto amata Gaia che, negli ultimi giorni, era stata sostituita, causa infortunio, da Aurora. Proprio la giovane Gaia ha reagito in modo molto particolare venendo poi sorpresa da una proposta lavorativa importante.

Amici, Gaia eliminata: la reazione

Dopo la prima eliminazione, attesa, per la verità, dalla precedente puntata, che ha visto Lil Jolie dover abbandonare Amici, ecco che la puntata del Serale è andata avanti tra canzoni e balli.

Le varie manche hanno poi portato alla seconda eliminazione di giornata con Gaia, ballerina, costretta ad abbandonare definitivamente la scuola. La ragazza, per la verità, non ha gareggiato in prima persona visto che, causa infortunio, è stata sostituita da Aurora che ne ha fatto, in tutto e per tutto, le veci.

Al momento dell’eliminazione, la ragazza ha espresso tutte le sue emozioni per l’esperienza vissuta: “Vi voglio ringraziare, davvero con tutto il cuore”, ha detto in lacrime la danzatrice. “Non so come ringraziarvi. A tutti. Cosa mi dispiace di più lasciare? La casetta in generale, i professionisti, le persone con cui ho legato di più”.

Non manca anche un piccolo rammarico: “Forse l’unica cosa che avrei voluto fare in maniera più veloce e con meno paura addosso, forse, vergognarmi un po’ di meno di quello che sono, però sento dentro di me un grande cambiamento”.

La sorpresa per Gaia

Successivamente, dopo l’eliminazione, la ballerina ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Per lei, infatti, una proposta di lavoro con un contratto da apprendita con la compagnia Kaizer Ballet. “Gaia, congratulazioni per il percorso ad Amici e tutto quello che hai fatto fino ad ora. […]. Avrai la possibilità di esibirti in tutta Europa insieme ad altri talenti. In bocca al lupo”, le parole ascoltate da tutti in un video.

