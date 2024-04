Un appello neppure tanto velato in diretta tv per Arisa che si è sbilanciata sulla propria situazione sentimentale attuale.

Cercasi fidanzato! Arisa non ha fatto giri di parole in diretta tv e con tanto di appello chiaro, non senza una buona dose di autoironia, ha parlato direttamente al pubblico del piccolo schermo per raccontare, brevemente, il suo stato sentimentale: single e in cerca di una dolce metà con cui condividere la vita.

Arisa, appello in tv: la ricerca del fidanzato

Appello davvero curioso e simpatico da parte di Arisa in diretta tv. La cantante, infatti, durante l’ultima puntata di ‘The Voice Generations’ andata in onda sulle reti Rai, ha colto l’occasione per “cercare un fidanzato”.

Dopo aver scelto un look provocante con tanto di scollatura mozzafiato, davanti al grande pubblico della tramissione e accanto ai colleghi giudici dello show Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté, ha ammesso si essere alla ricerca di un nuovo amore.

“Sono single e sulla piazza”, ha detto in modo diretto ed eplicito l’artista. Arisa non ha avuto problemi ad ammettere di essere single e di volere, dopo tanto tempo, qualcuno al suo fianco.

Ce la farà? Staremo a vedere se il suo appello avrà riscosso l’attenzione di qualche bel principe azzurro. Siamo sicuri che molto presto potrebbero esserci aggiornamenti da parte della diretta interessata.

“Libera”: il messaggio social

Dopo il curioso “appello” fatto in tv, la cantante ha poi voluto mandare anche altri messaggi. In questo caso via social con tanto di post come un inno alla libertà. Con una serie di scatti, casual, bizzarri e provocanti, Arisa ha scritto: “Spoilera e confondi. Mi penso libera perché lo sono. Sai quante volte torno a casa e mi manca tutto? Mi abbraccio. Il giorno dopo è un altro, cammino più veloce. Il cielo è solo mio quando lo guardo. Mi fermo dove voglio. Scelgo. E sono liberaaaaaaa”.

