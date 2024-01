Arriva il commento di Chiara Ferragni sul Ddl sugli influencer dopo i fatti che l’hanno vista coinvolta con lo scandalo del pandoro Balocco.

Via libera da parte del governo al Ddl sugli influencer ed in particolar modo sulla trasparenza delle campagne di beneficenza legate ad attività commerciali e che prevede regole e sanzioni stringenti anche per chi opera lavorativamente sui social. Una situazione arrivata dopo le note vicende legate a Chiara Ferragni e allo scandalo del pandoro Balocco. Proprio l’imprenditrice ha voluto dire la sua sulla decisione della politica italiana con una nota ufficiale ripresa dai principali organi di stampa.

Chiara Ferragni commenta il Ddl influencer

“Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo”, si legge in una nota stampa ripresa dalle principali testate giornalistiche italiane che riguarda il commento della Ferragni al Ddl sugli influencer. “Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali”.

Il commento dell’imprenditrice è poi andato avanti: “Questo Ddl consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall’altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un’attività illecita”.

Le scuse e la sottolineatura dell’errore

Nella nota viene fatto presente, così come nel famoso video di scuse da lei condiviso sui social, il termine “errore”. La donna, infatti, quando si era mostrata pubblicamente su Instagram con una vestaglia grigia chiedendo, appunto, scusa per l’acccaduto, aveva parlato di “aver commesso un errore di comunicazione”.

Una teoria che, a quanto pare, viene portata ancora avanti e che è stata sottolineata appunto anche ora, dopo la decisione del governo sul Ddl.

