Curioso aneddoto da parte di Cecilia Rodriguez riguardo la sua passata partecipazione a L’Isola dei Famosi. Il racconto inedito.

Molto social in queste ultime settimane Cecilia Rodriguez che, dopo aver mostrato le prove dell’abito di nozze e aver svelato la location del matrimonio ormai decisa, è tornata a parlare con i suoi fans e rispondere alle loro domande. In particolare, la sorella di Belen ha svelato un retroscena sulla sua passata partecipazione a L’Isola dei Famosi quando si trovò a gestire la permanenza da nuda, senza alcun vestito.

Cecilia Rodriguez, il retroscena a L’Isola dei Famosi

La splendida modella argentina ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Instagram. In particolare ha ricevuto una domanda a proposito della sua partecipazione passata a L’Isola dei Famosi quando si era trovata naufraga in quella che fu denominata Playa Desnuda, ovvero la spiaggia senza vestiti.

Alla bella Cechu è stato chiesto se, effettivamente, sotto quegli indumenti fatti in extremis con cose trovare sull’isola, fosse davvero nuda sotto.

L’argentina ha quindi svelato: “Forse non lo sa neanche la produzione. Io ero nuda veramente ed è stato un bellissimo incubo. Uno dei più belli della mia vita. Era una situazione scomodissima, io ero senza vestiti e senza mutande. Io ho fatto di tutto per coprirmi. Ad esempio, ho costruito una gonna con delle palme. Io odiavo essere nuda anche se ero obbligata. Era il gioco, per rimanere lì dovevo spogliarmi. Sul mio contratto non c’era scritto però lo voleva il gioco. Per me è stato veramente un grande incubo. Infatti anche quando io facevo i confessionali ripetevo sempre ‘mi mancano le mie mutande’”.

Cecilia ha poi aggiunto che l’esperienza sull’Isola dei Famosi è stata bellissima e le ha permesso di riflettere su tantissime cose. “Per me è stato il primo reality e lo porterò sempre nel cuore”, ha poi aggiunto.

