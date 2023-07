Una particolare analisi di una fan ha colpito Chiara Ferragni accusata di essere ormai privata dei sentimenti causa ricchezza.

Fedez in Sardegna con i figli e lei, Chiara Ferragni, in compagnia di amici per un tour speciale (e costoso) delle Isole Eolie. In queste ore i Ferragnez sono divisi ma fanno comunque parlare di loro. In particolare adesso è la bella imprenditrice digitale a farlo in quanto “stuzzicata” da un commento, per la verità non offensivo, ma che comunque ha generato nella diretta interessata una reazione.

Il commento della fan e la replica di Chiara Ferragni sulla felicità

In questi giorni la bella Chiara sta condividendo diversi post e stories su Instagram dalle Isole Eolie in Sicilia dove si trova con amici. Location mozzafiato, escursioni magiche e tanto altro. Eppure, in una delle ultime immagini, almeno stando ad una utente evidentemente molto attenta, lo sguardo della Ferragni ha lasciato trasparire non esattamente aria di felicità. “Bellissima, malinconica, uno sguardo quasi struggente…vuoto, assente, hai perso il sapore e la felicità delle piccole cose, il prezzo da pagare è molto alto quando la ricchezza prende potere e lascia vuoto il cuore”, le parole scelte da questa utente per analizzare il momento dell’influencer.

Parole garbate ma dure che hanno generato la replica di Chiara: “E tu mi conosci cosi bene da una foto?”. Una frase che ha generato una serie di risposte di vario tipo. Da chi ha dato ragione a chi ha fatto l’osservazione a chi, invece, si è schierato apertamente con Chiara sottolineando come lei debba essere libera di passare il suo tempo.

A giudicare poi dai post e dalle stories successive, la donna non sembra affato triste o priva di sentimenti anzi. Molto probabile che non appena si sarà riposata un poco racconterà in modo molto emozionante tutto quello che ha vissuto.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con i vari commenti di cui vi abbiamo parlato:

