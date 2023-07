Cosa succede tra Alessandra Amoroso e il nuovo fidanzato? Alcune parole della cantante farebbero pensare ad aria di crisi…

A fine aprile le prime segnalazioni, a maggio le foto e ora… è già crisi? Parliamo di Alessandra Amoroso e del fidanzato, per la verità mai ufficializzato, Valerio Pastore. Alcuni messaggio della cantante pubblicati nelle ultime ore su Instagram farebbero pensare a “problemi di cuore”, magari ad una crisi…

Alessandra Amoroso in crisi col fidanzato?

Con alcune stories su Instagram, la bella Alessandra pare voler mandare un messaggio a qualcuno di importante. “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza”, si legge sul profilo della cantante facendo riferimento ad una pagina del ‘calendario filosofico’ di oggi, lunedì 24 luglio, citando un famoso aforisma di Oscar Wilde.

I sospetti, però, aumentano con un messaggio ancora più chiaro con riferimento alle parole di Gio Evan: “Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”.

Cosa sta succedendo nella vita privata della Amoroso? Non è certo sbagliato ipotizzare a qualche problema di cuore, magari proprio col suo Valerio. Va detto, allo stesso tempo, che in realtà la cantante non aveva mai ufficializzato la relazione con questo ragazzo anche se si era fatta vedere in giro con lui senza troppi problemi, anche sotto gli occhi di tante persone che con diverse segnalazioni avevano fatto notare come tra i due ci fosse una frequentazione da tempo.

Di seguito anche un post Instagram con le foto di quelli che erano stati i primi avvistamenti di coppia:

