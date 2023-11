Attraverso i social l’influencer Chiara Ferragni ha fatto sapere di aver donato il sangue per la prima volta.

Chiara Ferragni è diventata ufficialmente donatrice e in queste ore, attraverso i social, si è mostrata mentre donava il sangue per la prima volta. L’influencer ha affermato che da tempo desiderava diventare donatrice e ha anche ammesso che a convincerla sarebbero state le ultime vicissitudini che hanno interessato suo marito Fedez (che ha avuto necessità di trasfusioni a causa di alcune emorragie interne).

“Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perchè c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso. Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io”, ha scritto l’influencer.

Suo marito Fedez, che ha avuto bisogno di alcune trasfusioni il mese scorso, aveva a sua volta lanciato degli appelli via social per sottolineare l’importanza di donare il sangue. Sui social in tanti hanno lodato le parole dell’influencer e di suo marito, che fin dal lockdown per l’emergenza Coronavirus si sono spesi per questioni di importanza sociale ed umanitaria (e che per questo hanno anche ricevuto l’Ambrogino d’Oro da parte del comune di Milano).

