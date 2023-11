Laura Pausini ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la sua unica e adorata figlia Paola, che oggi ha 10 anni.

Laura Pausini ha un legame davvero speciale con sua figlia Paola e, a Radio Italia, ha confessato alcuni dettagli ironici sul suo essere un personaggio famoso e su come la vivrebbe sua figlia, a cui ha sempre cercato di far condurre una vita normale.

“Adesso che è un po’ più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: ‘Mamma, stai andando malissimo’”, ha ammesso, e ancora: “Mi chiede: ‘Non ho capito se sei famosa o no’. Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico ‘sì, sono famosa, sono la divina’. Le dico di chiedere al padre”.

Laura Pausini: il retroscena sulla figlia

Laura Pausini ha confessato ironica alcuni retroscena sul suo rapporto con la figlia Paola, avuta nel 2013 insieme a suo marito Paolo Carta. Oggi la cantante abita con la sua famiglia a Miami, e lei ha sempre cercato di proteggere la privacy di sua figlia e di farle condurre una vita il più possibile normale. Di recente la cantante ha realizzato una canzone insieme a sua figlia e più volte, attraverso i social, ha ribadito tutto il suo amore nei suoi confronti.

“Ha la mia apertura istintiva verso il mondo, ma per quanto riguarda quello che sente e che pensa è introversa come Paolo”, ha confessato in merito a sua figlia, e ancora: “è molto incuriosita da come sarà da grande e di quello che diventerò io, attraverso di lei. È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG