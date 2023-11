Ad Amici entra un nuovo ballerino. Si tratta di Giovanni Tesse, che prima di entrare nel programma di Canale 5 conosceva già il suo prof Raimondo Todaro.

L’ingresso del nuovo ballerino Giovanni Tesse ad Amici 2023 ha fatto parlare non solo per le doti del ragazzo. Dopo il racconto personale del nuovo ballerino di Amici, il maestro Todaro ha rivelato che già conosceva Giovanni. Il prof ha spiegato che già un anno prima lo aveva notato, ma al suo primo provino, purtroppo, si era visto costretto ad interrompere l’esibizione perché un alunno di ballo latino, Mattia, era già presente nella scuola. Il talento però, si sa, non passa mai inosservato e infatti oggi, Raimondo Todaro si dice entusiasta di averlo finalmente all’interno del programma.

Dopo i ringraziamenti al suo maestro Todaro, fondamentale per il suo ingresso nella scuola di Canale 5, il giovane ha sottolineato che Amici sarà la sua grande opportunità per il futuro. Giovanni ha anticipato che si impegnerà con ogni mezzo possibile per terminare al meglio il suo programma nella scuola di Amici.

Giovanni Tesse e le ferite interiori

Il giovane ballerino di Amici durante la sua presentazione ha anche parlato di qualcosa di molto doloroso che proviene dal suo passato. Infatti, Tesse racconta che nel 2019 ha subito un grave infortunio mentre installava un tatami. L’incidente gli ha causato bruttissime ferite al volto. Giovanni Tesse con una nota di tristezza ricorda che avrebbe anche potuto compromettere la sua carriera di ballerino. Mentre infatti veniva curato, gli era stato detto che molto probabilmente non avrebbe più potuto ballare come professionista.

La rinascita dopo l’incidente

Nonostante le prime paure sul futuro, Giovanni Tesse a distanza di circa un mese dall’infortunio è riuscito a vincere il campionato italiano di danza. Il ragazzo con dedizione e impegno è riuscito così a dimostrare che il peggio era ormai alle spalle e che la sua carriera nella danza non era affatto perduta. Dopo qualche istante una confessione ha spiazzato tutti, ma di cosa si tratta?

