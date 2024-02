Tutta la verità di Chiara Ferragni sulle recenti questioni che l’hanno vista coinvolta tra privato e lavoro. L’imprenditrice presto in tv.

La notizia della rottura con Fedez ha scosso i fan di Chiara Ferragni e del rapper. Presto, però, potrebbero esserci novità. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata annunciata come ospite in una seguitissima trasmissione televisiva dove con ogni probabilità parlerà anche di questo.

Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa‘: questa l’ultima notizia relativa all’imprenditrice digitale che nelle ultime ore è balzata, ancora, alla cronaca, non per i recenti scandali che l’hanno coinvolta, ma per le questioni private, legate al suo matrimonio con Fedez.

Ebbene sì, perché al netto delle voci di rottura anticipate da Dagospia, ecco che la verità su tutto quanto potrebbe arrivare per bocca della diretta interessata.

Sui profili social del programma sul Nove, è arrivata la grafica che ha annunciato la presenza televisiva della Ferragni negli studi che, tra le altre cose, solo qualche mese fa ospitarono proprio suo marito Fedez.

La presenza dell’imprenditrice digitale è prevista per domenica 3 marzo. Questa la data che in tanti cerchieranno in rosso sul calendario. Il giorno in cui, con ogni probabilità, l’influencer rilascerà l’intervista dando la sua verità, sia sulle problematiche private, sia su tutte le vicende legate agli scandali che l’hanno coinvolta.

La presenza della donna da Fazio segna il ritorno dell’imprenditrice sul piccolo schermo dopo l’apparizione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Staremo a vedere quindi se ci saranno anche maggiori dettagli su quello che questa ospitata potrà regalare al pubblico della trasmissione. Possibile anche che in questi giorni possano esserci ulteriori novità sui vari argomenti che saranno trattati. I fan dei Ferragnez e della donna sono già in trepidazione.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio della presenza della donna sul Nove:

