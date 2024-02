44 anni per Caterina Balivo che ha festeggiato il suo compleanno con tantissime sorprese: pubbliche e private.

Tanti auguri a Caterina Balivo che nelle scorse ore ha festeggiato il 44esimo compleanno. L’apprezzata conduttrice è stata protagonista di una giornata davvero speciale vissuta tra l’affetto dei suoi cari ma anche quello dei tanti amici, anche colleghi in televisione. Per la donna, infatti, moltissime sorprese durante la puntata de ‘La Volta Buona’, il programma da lei condotto.

Caterina Balivo, come ha festeggiato il compleanno

Sui social, la presentatrice aveva subito spiegato ai tanti seguaci che avrebbe festeggiato il 44esimo compleanno lavorando presentandosi regolamente a ‘La Volta Buona’. La Balivo, infatti, ha detto presente in studio dove ha ricevuto tantissimi auguri speciali e anche delle sorprese.

La conduttrice ha festeggiato quindi lavorando con i colleghi di ogni giorno che l’hanno omaggiata con dei momenti unici. In studio si sono presentati a sorpresa, appunto, la comica Francesca Manzini e successivamente anche Pino Quartullo e Roberta Giarrusso. Ma non solo. Anche Alberto Matano ha fatto il suo super ingresso sul finale.

Di seguito anche un post Instagram condiviso dalla conduttrice:

La sorpresa di Matano

Tra le sorprese maggiormente apprezzate durante la diretta in tv alla Balivo, sicuramente, come anticipato, quella di Alberto Matano. Il presentatore de ‘La Vita in Diretta’, infatti, è entrato in studio con il sottofondo musicale dei The Kolors e il brano ‘Un ragazzo, una ragazza’ e ha stupito la festeggiata.

Sui social, infatti, la bella Caterina ha raccontato in una storia Instagram: “Qui ve lo dico: sono morta. Alberto pensavo fossi un ragazzo che all’improvviso volesse stare in onda. Sorpresa apprezzata e super riuscita. Il cuore mi batteva forte per la paura”.

