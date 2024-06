Una fan ha ascoltato una conversazione di Chiara Ferragni mentre parlava male dell’ex marito Fedez. Ecco cosa ha detto l’influencer.

Chiara Ferragni è furiosa dopo il weekend trascorso a Forte dei Marmi, dove c’era anche l’ex marito Fedez. A rivelarlo è stata una fan dell’influencer che ha ascoltato parte di una conversazione telefonica in cui la Ferragni si sfogava sulla strana coincidenza di trovarsi nello stesso luogo del marito.

Ma scopriamo che cosa ha detto.

Chiara Ferragni sparla dell’ex marito

Secondo una fonte di Myrta Merlino, la Ferragni si sarebbe lamentata del comportamento dell’ex marito Fedez mentre era al telefono con qualcuno.

L’influencer non avrebbe gradito la presenza di Fedez a Forte dei Marmi nello stesso weekend in cui c’era anche lei.

La Merlino ha rivelato: “Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi. Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare“.

La nuova vita dei Ferragnez

Mentre Fedez si fa beccare in compagnia di modelle sempre diverse, Chiara Ferragni sembrerebbe voler rimanere lontano dal gossip. Nonostante pochi giorni fa sia uscita la notizia che anche l’influencer avrebbe un possibile flirt con un uomo misterioso, al momento non ci sono conferme.

In più, a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha dichiarato: “Certo che le coincidenze non esistono, qualcuno a seguito l’altro. Poi va detto che per un milanese tipo è normale andare a Forte dei marmi nel primo week end decente. Poi posso dire che mi dicono cose e mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c’è la sindrome di Al Bano e Romina“.

