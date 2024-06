Edoardo, l’ex fidanzato di Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2024, è in vacanza con Nicole Murgia.

L’ex volto del Grande Fratello, Anita Olivieri, rimane al centro del gossip. Solamente pochi giorni fa l’ex gieffina ha annunciato, insieme ad Alessio Falsone, che la loro relazione (nata al GF) è giunta al capolinea.

Qualcuno ha pensato che il motivo fosse il ritorno di fiamma tra Anita e l’ex fidanzato Edoardo. Ma la situazione si è complicata. Ecco che cosa sta succedendo.

Grande Fratello, Anita e Edoardo: ritorno di fiamma smentito

Recentemente, molti fan avevano sperato in un ritorno di fiamma tra Anita Olivieri ed Edoardo Sanson. Dopo la rottura tra Anita e Alessio Falsone, le voci di una possibile riconciliazione con Edoardo si erano fatte insistenti, alimentate anche dalle indiscrezioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Tuttavia, le ultime novità smentiscono categoricamente questa ipotesi.

Secondo nuove indiscrezioni, infatti, Edoardo Sanson si troverebbe attualmente in vacanza a Marrakech in compagnia di Nicole Murgia. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto come “Investigatore Social”, ha confermato il flirt tra i due.

Ha, infatti, rivelato che Nicole ha contattato una persona del settore per far uscire la notizia, all’insaputa di Edoardo. Nonostante i tentativi di depistaggio sui social, la verità è emersa.

Le reazioni dei fan

La notizia del flirt tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia ha suscitato diverse reazioni tra i fan del Grande Fratello.

Mentre alcuni sono entusiasti della nuova coppia, altri restano scettici e pensano che sia tutto orchestrato per attirare l’attenzione dei media.

Intanto, Anita Olivieri sembra aver preso la notizia con ironia, come dimostrano le sue ultime apparizioni sui social.

Infatti, tra le storie Instagram ha rivelato di voler rimanere single “Per più tempo possibile“. Ha, inoltre, annunciato: “Ho palesemente bisogno di stare da sola“.

Ma come avrà preso la notizia del nuovo flirt tra l’ex fidanzato e Nicole Murgia?

