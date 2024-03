Attaccata per il suo fisico in bikini, Chiara Ferragni ha risposto duramente agli haters e a chi le ha fatto body shaming.

Volata a Dubai con i figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha subito fatto vedere a tutti i suoi seguaci su Instagram alcuni dei primi scatti dalla favolosa location dove è atterrata. Non sono mancate le foto in costume che hanno generato una serie di commenti anche spiacevoli relativamente al suo fisico. Anche per questo, la donna ha voluto replicare con forza.

Chiara Ferragni, la foto in bikini a Dubai e le critiche

Arrivata a Dubai nelle scorse ore in compagnia dei due figli, la Ferragni ha subito condiviso alcune stories e dei post dalla città e dal resort in cui soggiorna.

L’imprenditrice digitale, tra i vari contenuti pubblicati, ha fatto vedere degli scatti in bikini che hanno portato moltissimi fan a dire la loro. Tra questi, va detto, ci sono stati anche degli haters che hanno fatto del body shaming con particolare riferimento al poco seno della donna.

Leggo, infatti, ha riportato alcune parole spiacevoli ricevute dalla donna: “Le te**e le hai lasciate a Milano?”, ha chiesto un hater. Parole a cui l’influencer ha tenuto a rispondere: “Questo è il mio seno, se va bene a me non vedo perchè non dovrebbe andare bene a voi”.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con i vari commenti ricevuti:

Il soggiorno da sogno nel resort di Dubai

Nelle scorse ore sono arrivate anche delle notizie davvero interessanti a proposito dell’hotel in cui la Ferragni ha scelto di trascorrere questa vacanza con i figli a Dubai.

In particolare, pare che l’imprenditrice stia alloggiando in un resort dal costo davvero elevato.

Stando alle informazioni raccolte, infatti, la donna, Leone e Vittoria starebbero vivendo al Bulgari Resort il cui prezzo, a seconda del pacchetto scelto, può arrivare fino ad oltre 16000 euro…

