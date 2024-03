Potrebbero esserci novità a Uomini e Donne per quanto riguarda il trono di Ida Platano. La donna potrebbbe aver abbandonato.

Non sempre i tronisti di Uomini e Donne trovano l’anima gemella arrivando alla loro scelta. Sembra essere questo il caso di Ida Platano. La donna, infatti, nell’ultimo periodo si è mostrata molto insofferente rispetto ai due suoi corteggiatori, cosa che potrebbe averla portata ad abbandonare il trono. Sui social, secondo alcuni, ci sarebbero anche degli indizi in tal senso…

Uomini e Donne, Ida Platano lascia il trono?

Il trono della Platano, come detto, sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno cosa che potrebbe aver portato la donna ad abbandonare il trono senza una scelta. Sarebbe questo quello che è trapelato dall’ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta nelle scorse ore e riportata da Today che cita l’esperto Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato le anticipazioni delle prossime puntate: “Non ha fatto esterne ed era super arrabbiata perchè aspettava che i corteggiatori chiedessero di farle. Dice che non si stente corteggiata”.

Le sensazioni potrebbero essere state confermate anche da alcuni “indizi” della diretta interessata. La Platano, infatti, nelle sue stories Instagram ha prima ringraziato Maria De Filippi per il suo sostegno, poi ha scattato una foto mostrandola con in sottofondo la canzone di Elisa, Dancing.

Le sensazioni dei fan

Difficile sapere quale sia l’attuale posizione della tronista e se davvero abbia lasciato il trono di UeD senza scegliere tra Mario e Pierpaolo. Va detto che molti telespettatori che seguono il programma sembrano essere schierati verso i corteggiatori e non verso la Platano che con i suoi comportamenti avrebbe portato i due uomini a reagire in modo di “chiusura” piuttosto che di apertura.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma con alcune situazioni che riguardano la tronista:

