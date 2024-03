Seconda classificata al Grande Fratello Beatrice Luzzi che non ha fatto mancare un commento sibillino alla vincitrice Perla Vatiero.

L’edizione 2023 del Grande Fratello è stata vinta da Perla Vatiero. La giovane ragazza, ex volto di Temptation Island, ha trionfato davanti alla quotatissima Beatrice Luzzi che, alla fine della trasmissione, non ha fatto mancare alcuni commenti piuttosto sibillini sull’esito della finale…

Beatrice Luzzi, la frecciata a Perla al GF

Dopo le grandi emozioni vissute nella serata finale del Grande Fratello, lo stesso reality non ha fatto mancare di intervistare, brevemente, le protagoniste arrivate prima e seconda. Nello specifico hanno fatto discutere alcune frasi della Luzzi che non ha mancato di lanciare una frecciatina alla neo vincitrice Perla.

Nelle stories Instagram del GF, infatti, ecco il commento dell’attrice, ripreso poi da molti telespettatori anche in vari post su X e non solo.

“Allora ragazzi… Ha vinto l’amore, speriamo che duri… oltre la finale!“, ha detto con riferimento alla storia tra la Vatiero e Mirko Brunetti che, indubbiamente, ha aiutato la giovane nel successo finale.

L’attrice ha poi proseguito, sempre col sorriso sul volto: “Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete stati grandiosi. Mi avete dato tantissimo e ci vediamo prestissimo!”.

“ha vinto l’amore speriamo che duri anche dopo la finale” BEATRICE CHE LANCIA TUTTO L’ARCO SULLA COPPIETTA FAKE HA SUBITO UNA VERA E PROPRIA INGIUSTIZIA ED È GIUSTO FARSI RODERE IL CULO MA LEI È PIÙ COMPOSTA DI NOI #grandefratellopic.twitter.com/IWjJNdIeZU — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 26, 2024

Le reazioni al successo di Perla

Il trionfo della Vatiero al GF è stato preso abbastanza bene dal pubblico del reality ed in generale anche dal mondo social. Le due donne, infatti, erano le preferite a prescindere da quello che poi sarebbe stato il verdetto conclusivo del programma.

Anche diversi fan della Luzzi, al netto di qualche dispiacere scontato, non hanno commentato in modo troppo negativo il trionfo della ex Temptation Island. Risate e anche un pizzico di malizia, invece, dopo le affermazioni di Bea che vi abbiamo raccontato sulla “vittoria dell’amore”. Una frecciata in piena regola…

