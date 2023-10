Compleanno importante in casa Ferragnez con Fedez che festeggia 34 anni. Chiara Ferragni gli ha dedicato un post speciale.

Tanti auguri a Fedez che oggi festeggia 34 anni. Messo, forse, alle spalle il periodo più grigio con la paura per la sua salute, il rapper può rilassarsi e trascorrere una serena giornata con tutta la sua famiglia. Il compleanno è iniziato nel migliore dei modi: una dedica davvero molto romantica da parte di sua moglie, Chiara Ferragni…

Chiara Ferragni, gli auguri a Fedez

Se nella notte era stato proprio Federico a ricordare ai suoi fan del compleanno in arrivo con alcune stories divertenti in casa con i figli Leone e Vittoria che giocavano e “creavano il caos”, ecco che di primo mattino, è stata sua moglie Chiara a voler dedicargli un post davvero molto romantico con tanto di retroscena di coppia relativo ad alcune foto.

La Ferragni, infatti, ha condiviso un contenuto su Instagram nel quale sono presenti tanti scatti di coppia e di famiglia. Spicca soprattutto il primo dove marito e moglie si trovano in una vasca.

Su questa immagine, l’imprenditrice digitale ha rivelato: “Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo di più, perché è quella che appare sul mio telefono ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e brutti. Ti amo, buon compleanno”.

Successivamente sono arrivate altre stories dove la Ferragni ha scelto di condividere i momenti di coppia dal pre matrimonio fino alla creazione della famiglia.

Immediati i tantissimi commenti dei fan della coppia dove spiccano soprattutto messaggi di supporto a Federico con riferimento alla salute: “Tanti auguri Fede, che possa essere una nuova rinascita”, “Siete bellissimi, tanti auguri”, “Una coppia speciale sempre, nei momenti belli e in quelli brutti”. L’affetto per Federico e Chiara è stato subito tantissimo…

Di seguito proprio il post Instagram con gli auguri dolcissimi in casa Ferragnez per il rapper:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG