Tornata sui social dopo il silenzio, Belen Rodriguez cade in una gaffe. Una sua storia mostra il compagno Elio “senza veli”…

Al momento, almeno all’apparenza, Belen Rodriguez sta decisamente bene. Dopo diversi giorni di silenzio social, con tanto di voci in merito a suoi presunti problemi di salute, ecco l’argentina essere riapparsa più attiva che mai. Nelle ultime ore, anche un po’ troppo. Infatti, la showgirl è stata “vittima” di una gaffe (forse cercata) con una storia pubblicata nella quale si vede il compagno Elio Lorenzoni “nudo”…

Belen e la storia con Elio “nudo”

Ha ritrovato un pizzico di serenità Belen dopo le ultime settimane apparentemente difficili. La showgirl, come anticipato, è tornata a pubblicare sui social e a farsi vedere sorridente e leggera. Forse, anche un po’ troppo. La ragione per cui diciamo questo? In una delle ultime stories su Instagram, la conduttrice ha fatto una vera e propria gaffe (forse voluta) mostrandosi insieme al suo Elio in vesti non proprio perfette.

L’argentina, mentre sorrideva alla telecamera facendo vedere di trovarsi in una bella struttura in montagna, ha pizzicato il suo compagno appena uscito da un bagno o da una doccia, mezzo nudo.

Sullo sfondo della sua storia social, infatti, ecco Elio con un asciugamano attorno alla vita e a petto in fuori. Una distrazione, forse cercata, che sicuramente farà parlare i tanti fan e, siamo sicuri, anche qualche haters.

Staremo a vedere se la modella regalerà altri contenuti in queste ore di relax in montagna. Per il momento, almeno, i rumors di preoccupazione sul suo conto sembrano potersi definitivamente fermare. C’è chi sta decisamente peggio…

Di seguito anche un post su Instagram di una pagina che ha raccolto la storia social dell’argentina dove è possibile vedere appunto la “gaffe” con Elio sullo sfondo “senza veli”:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG