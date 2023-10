Momento di forte emozione per Emma Marrone che durante il “firmacopie” con i fan è scoppiata a piangere davanti ai fan.

Amatissima dal suo pubblico per la sua sincerità e il modo sempre alla mano di porsi con tutti. Emma Marrone ha generato grande affetto per una sua recente reazione durante un firmacopie del suo ultimo album ‘Souvenir’ dove, tra le varie canzoni, ce ne è anche una molto speciale dedicata a suo padre, scomparso un anno fa. La cantante, infatti, si è emozionata davanti a tutti scoppiando in lacrime e scusandosi pure per questo momento di fragilità palesato.

Emma, le lacrime davanti ai fan: il video

Nel corso di un evento andato in scena nelle scorse ore, Emma è stata protagonista insieme ai suoi fan. La cantante stava firmando le copie del suo album ai seguaci quando, in sottofondo, è partita una canzone a lei molto cara, quella scritta per il compianto padre.

Per l’artista è stato impossibile trattenere l’emozione. Sguardo al cielo, mani giunte e lacrime sul viso. La cantante si è fermata un attimo, ha chiesto scusa ai fan, e ha atteso qualche secondo per ricomporsi.

“Ho scritto ‘Intervallo’ dedicata a mio papà. Nel ritornello scrivo ‘e mentre tu sei già arrivato io sono a metà strada’. Ed è la storia di quella notte che è andato via mentre ero a Roma”, ha detto in una recente intervista la donna.

Tantissimo affetto per lei e, a giudicare dal filmato condiviso sui social da chi era presente, assolutamente nessun problema per questo momento di fragilità palesata. Anzi. Per lei tanto incoraggiamento e ancora più amore.

La stessa Emma, in un’intervista a Gianluca Gazzoli a BSMT aveva detto proprio sul dolore provato alla morte del padre: “In maniera molto cinica o molto reale e cruda, quello che è successo, la morte di mio padre, mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col cu*o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso, per assurdo, non ho più paura di niente. Cioè, non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano. Perché niente può più scalfire il mio cuore”.

Di seguito anche un post di un fan che ha raccolto quel momento di forte emozione per l’artista:

la sua commozione il modo in cui si scusa con quel ragazzo la delicatezza e la purezza di questo momento boh sono in lacrime per mille motivi diversi pic.twitter.com/SskYe1CQmu — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) October 14, 2023

