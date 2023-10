Una riflessione che sa tanto di critica al programma. Alex Belli ha commentato le ultime vicende a Tale e Quale Show.

In onda tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2023 su Rai 1 con Carlo Conti, Alex Belli ha voluto fare una particolare riflessione sul programma del venerdì sera dove lui, e altri volti noti dello spettacolo e non solo, si mettono alla prova nelle imitazioni di famosi cantanti. Il commento dell’ex volto del GF è parsa come una critica alla trasmissione e ha trovato, va detto, diversi pareri concordi.

Alex Belli, la critica a Tale e Quale Show

Reduce dall’esibizione nell’ultima puntata in cui ha imitato Stash dei The Kolors, Alex Belli, che nell’occasione non ha raccolto particolari commenti positivi per la sua performance, ha voluto fare una riflessione sui social. A detta sua, nessuna polemica, ma il commento è parso più che mai come una critica verso il programma e la strada intrapresa.

“A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma. Idem Masterchef, se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… Un po’ come la Pubblicità del SuperEnalotto… Non è polemica è solo una riflessione”, ha scritto l’attore su X, ex Twitter.

Il riferimento pare essere alla presenza di alcuni cantanti professionisti nello show che, chiaramente, non possono essere messi a confronti con chi, come lui e tanti altri, invece, non hanno alcun tipo di esperienza nel settore.

Le parole di Belli sono state accolte dal web in modo positivo. Molti utenti, infatti, gli hanno dato ragione. Sebbene Alex abbia precisato di non voler fare polemica, staremo a vedere se ci saranno “repliche” ufficiali o se questa riflessione rimarrà solo tale.

Di seguito il commento su X di Belli:

Piccola considerazione…

A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… un po’ come la… — ALEX BELLI (@AXBproduction) October 14, 2023

