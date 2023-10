Il mondo del cinema piange il pesante lutto: l’amata attrice, candidata tre volte all’Oscar, è morta all’età di 91 anni.

Ha recitato al fianco di Paul Newman del film ‘The Hustler’ e ha avuto un ruolo di primo piano in ‘Carrie lo sguardo di Satana’. Il mondo del cinema in lutto per la morte di Piper Laurie, famosa attrice che in carriera è stata candidata anche tre volte all’Oscar e il cuio nome originale era Rosetta Jacobs.

Lutto per il cinema: morta Piper Laurie

A dare la notizia del terribile lutto per il cinema è stato il portale Variety che ha reso pubblica una nota della sua rappresentante, Marion Rosenberg: “È stato un essere umano meraviglioso e uno dei grandi talenti del nostro tempo”.

La donna è morta all’età di 91 anni, probabilmente per cause naturali. La Laurie era diventata famosa con i film ‘Carrie lo sguardo di Satana’ de 1976 ma anche per e ‘Figli di un Dio minore’. Er astata candidata a tre premi Oscar per ‘Lo spaccone’, ma anche per i due film prima citati. In carriera ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo da non protagonista in ‘Twin Peaks’, e anche un Premio Emmy per il ruolo in ‘La promessa’.

Tra gli ultimi lavori della donna si ricordano quelli avvenuti agli inizi degli anni 2000. Parliamo di ‘Eulogy’ (2004), ‘The Dead Girl’, ma anche ‘Hounddog’ e ‘Hesher’.

Tra le apparizioni della Lauri si ricordano anche quelle in tv. In modo particolare l’attrice aveva recitato nei panni della mamma del Dottor Ross di E.R. Medici in prima linea, e anche come personaggio malvagio in Law & Order. Un’apparizione anche in Will & Grace.

L’attrice lascia lascia una figlia, Anne Grace, nata dal matrimonio con Joseph Morgenstern.

Di seguito anche un post su Instagram che celebra la carriera della compianta attrice:

