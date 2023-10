Si è raccontata a Verissimo Angelina Mango tra amore, ansia e lavoro. La cantante, ex Amici, ha parlato col cuore in mano.

Amatissima per la sua solarità e per la sua bravura nella musica. Angelina Mango, dopo essersi fatta apprezzare nella scuola di Amici, continua a crescere, nel lavoro e anche nella vita privata. Lei stesso lo ha raccontato a Verissimo in una bella intervista con Silvia Toffanin dove ha toccato anche un tema molto delicato come quello dell’ansia che, specie anni fa, non la faceva vivere bene.

Angelina Mango e il rapporto con l’ansia

“Prima di Amici non era tutto così bello? Mah, allora. Penso che sicuramente sono cresciuta nell’ultimo anno. Si cresce e si impara a dare il certo peso alle cose. Quando ero più piccola avevo più problemi a dare peso alle cose. Avevo più paure: ma da quando ho iniziato a dire ‘ok ho paura ma lo faccio lo stesso’. Da questo momento sono cambiate le cose”, ha raccontato Angelina.

“L’ansia c’è ancora? Adesso non c’è più l’ansia invalidante che vivevo quando era al liceo. L’ansia ti blocca e non ti fa vivere le cose. Avevo molti più problemi a passare il tempo con le persone, senza avere paranoie. Adesso invece, ad esempio, se mi chiamano i miei amici per andare tre giorni al lago vado senza problemi”.

Importante in questa sua crescita, la famiglia: “Mia madre e mio fratello sono come le mie gambe – ha detto ancora Angelina – mi supportano tanto. Anche quando sono lontani mi seguono e mi aiutano, è importante e non capita a tutti di avere una famiglia così unita e piena d’amore”. Il ricordo di suo papà, Mango, è emozionante: “Papà mi ha lasciato la gentilezza, il mio lavoro, la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato”.

E sull’amore: “Io sono una persona che si innamora, sono capace di farlo. Sono innamorata da un bel po’ e continuo ad esserlo e spero di continuare ad esserlo. Condividiamo tantissime cose, trascorriamo tantissimo tempo insieme, vuol dire che ci vogliamo bene e stare affianco a me non è semplice“.

Di seguito, invece, anche un post Instagram del programma con alcuni passaggi dell’intervista:

