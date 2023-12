Francesco Monte ha deciso di cambiare vita e, attraverso i social, ha annunciato quale sarebbe il suo nuovo nome.

Dopo aver partecipato ad alcuni reality show in Italia, Francesco Monte si è trasferito a Ibiza e, da qualche anno, sta provando ad affermarsi nel mondo della musica. Nelle ultime ore, attraverso i social, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha svelato quale sarebbe il suo nuovo nome d’arte e ha annunciato la sua rinascita.

”A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita”, ha scritto, e ancora: “Da quando vivo ad Ibiza la musica latina ha completamente contaminato il mio stile e Kinari ne è il risultato. Amo scrivere in italiano quanto in spagnolo. Il video di REPETIR è fuori ora sul mio canale YouTube, link nelle stories e in bio”.

Francesco Monte: il nuovo nome e la nuova vita

Francesco Monte ha deciso di cambiare vita e, dopo essersi trasferito in pianta stabile a Ibiza, ha deciso di realizzare il suo primo brano, Repetir, con lo pseudonimo di Kinari. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sulla carriera dell’ex volto tv, che in Italia è balzato agli onori delle cronache soprattutto per via delle sue storie d’amore naufragate con Teresanna Pugliese e la modella Cecilia Rodriguez.

Negli ultimi anni Monte sembra aver trovato la felicità accanto a Isabella De Candia, e in tanti sono impazienti di saperne di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

