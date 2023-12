Cesara Buonamici è intervenuta sul caso che ha visto protagonista Chiara Ferragni e Balocco per la “falsa beneficenza”.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni si è scusata pubblicamente a seguito della multa fatta contro di lei dall’Antitrust per la “campagna pubblicitaria scorretta” realizzata insieme a Balocco. Sulla questione è intervenuta anche l’opinioinista del GF Cesara Buonamici, che ha scagliato una frecciatina contro l’influencer affermando a Pomeriggio Cinque:

“Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale”, e ancora: “Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande, più l’errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l’avidità è una cattiva consigliera”.

Cesara Buonamici: l’opinione su Chiara Ferragni

Anche Cesara Buonamici è intervenuta sul caso dei Pandori Balocco realizzati in collaborazione con Chiara Ferragni e che, in queste ore, ha costretto la stessa imprenditrice digitale a correre al riparo con un comunicato via social in cui ha affermato – tra le altre cose – di voler devolvere 1 milione in beneficenza all’ospedale Regina Margherita.

Sulla questione nelle scorse ore si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che si era già occupata della vicenda un anno fa. La giornalista ha sottolineato che anche la campagna pubblicitaria realizzata dalle influencer per le Uova di Pasqua sarebbe alquanto opaca e che il suo modus operandi sarebbe identico a quello già utilizzato con Balocco.

“Mentre scrivo questo articolo e dopo aver telefonato a Dolci Preziosi e a “I bambini della Fate”, Chiara Ferragni sta stranamente cancellando dai suoi social numerosi post con le uova pasquali sia nel 2021 che nel 2022”, ha fatto sapere la Lucarelli che in passato, proprio a causa delle sue domande in merito alla vicenda, era stata attaccata dal marito dell’imprenditrice digitale. Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se i due vip torneranno a parlare della questione.

