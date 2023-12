La sorella di Celine Dion ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della cantante, affetta da una grave sindrome neurologica.

Un anno fa Celine Dion ha annunciato lo stop del suo tour a causa della grave patologia che le è stata diagnostica – la sindrome della persona rigida – che agisce sulle cellule nervose rendendo sempre più difficile la mobilità. Sulla questione la sorella della cantante, Claudette, ha confessato a 7Jours:

“Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata”, ha ammesso, e ancora: “Ha sempre lavorato duro. Nostra madre le diceva sempre: “Lo farai bene, lo farai bene”. Il suo obiettivo è tornare sul palco. In quale veste? Non lo so”.

Celine Dion come sta: la confessione della sorella

La sorella di Celine Dion ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della cantante che purtroppo, da un anno, è distante dalle scene, e si sta sottoponendo alle cure per cercare di far fronte alla grave patologia che le impedirebbe di muoversi. “Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo. Dato che si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tante persone“, ha specificato la sorella della cantante, e ancora: “Non riusciamo a trovare alcuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”.

Sui social in tanti tra i fan di tutto il mondo hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza alla cantante ma, al momento, non è dato sapere di più sulle sue condizioni e, dopo il post condiviso via social in cui annunciava lo stop del suo tour, Celine Dion ha diradato sempre di più le sue apparizioni pubbliche.

