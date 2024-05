Presto sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina ha raccontato cosa pensano i genitori del suo futuro marito…

Manca davvero pochissimo al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina, insieme al futuro marito, è stata ospite di Alessandro Cattelan a ‘Da vicino nessuno è normale’ e ha svelato, tra le altre cose, quale sia il pensiero che i suoi genitori hanno riguardo appunto il suo futuro sposo. Non sono mancate le risate e anche qualche “scomoda” verità…

Cecilia Rodriguez, il pensiero dei genitori su Moser

Presa dall’ironia del conduttore e stuzzicata sul tema matrimonio, Cecilia ha raccontato cosa gli abbiano detto i genitori riguardo a Moser e alle nozze ormai prossime: “Mio papà mi aveva detto di non sposarmi per questo. Io non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto”, ha raccontato. Su Ignazio, però, nessun dubbio. Infatti, sia papà Gustavo che mamma Veronica “lo adorano, lo amano”, ha aggiunto l’argentina. Lo stesso Moser, presente con la futura moglie, ha parlato dei genitori dell’argentina e con ironia ha detto: “Sono molto socievoli nei miei confronti, ma poi evidentemente alle spalle non è così… (ride ndr)”.

Non è mancato un passaggio anche sulla sorella Belen e l’idea del matrimonio: “Intanto ha detto che sposarsi è da presuntuosi, poi che io ho 33 anni, ma la matematica non è il suo forte, ne ho 34…”. Al netto dei vari consigli, però, la coppia è decisa: “Siamo sicuri di sposarci? Certo, per tutta la vita”, hanno detto in coro i due.

I preparativi delle nozze

Le nozze saranno il prossimo 30 giugno e i preparativi procedono, non senza qualche complicazione: “Eh si, è difficile, molto difficile, ma devo dire che sono difficili le persone, mi fanno mille domande. Io sinceramente non so cosa rispondere… Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico di noi due. Non mi sembra una domanda molto giusta… Mi chiedono come devono venire vestiti…”, ha spiegato la Rodriguez.

