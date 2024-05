Terribile notizia per Giada De Blanck che sui social ha annunciato una perdita molto grave subita in queste ore.

Un video con i migliori momenti vissuti insieme. In questo modo Giada De Blanck ha voluto salutare per l’ultima volta il suo amato Tantra, il cagnolino con cui ha condiviso tantissimi anni e che, a quanto pare, è morto in queste ore. La giovane figlia della contessa, Patrizia, ha sottolineato l’importanza che l’amico a quattro zampe ha avuto per lei e ha paragonato il dolore attuale a quello vissuto per la perdita del padre.

Il dolore di Giada De Blanck

Attraverso un post su Instagram, la De Blanck ha condiviso con tutti i suoi seguaci il triste momento con la perdita dell’amico Tantra: “Il mio cuore é dilaniato dal dolore… da quando é morto mio papà sto rivivendo delle sensazioni indescrivibili e sto malissimo .. mi manca il respiro ,ancora non realizzo bene che non ci sarai più ,eri la mia ombra ,il prolungamento della mia anima e del mio cuore. Il mio tutto, tu che mi colmavi, tu che mi calmavi e che tutto insieme a te si affrontava perché tutto era più bello e c’eri tu con me sempre .. la gente mi diceva ma come ti cerca, ti guarda .. era simbiosi e un pezzo di me é andato via con te!”.

E ancora: “Il nostro rapporto profondo era indescrivibile e chi ci ha vissuto sa quanto eri importante per me…e per quanto io sia forte sempre sono crollata anche io. Perché chi sa il rapporto mio e di Tantra sa quanto fossimo simbiotici da quasi 16 anni ..io facevo tutto per lui e lui tutto per me … l’amore ci ha fatto lottare insieme e siamo stati due guerrieri facendo l’impossibile..e mai avrei voluto che questo giorno arrivasse e non in maniera così tanto traumatica e atroce ,hai cercato me anche quando hai sentito che il cuore stava cedendo pensando che anche questa volta ce l’avremmo fatta insieme e io con te e non si é mai preparati a un distacco così doloroso e brutto …”.

Perdita atroce e dolorosa

Ma le parole della De Blanck sono andate avanti: “Guerriero mio abbiamo lottato insieme e tu per amore, le mie cure , sai che ho fatto l’impossibile … non hai mai mollato e io con te la forza dell’amore era più forte di tutto e ieri é stato atroce perché io non volevo lasciarti andare e tu non volevi andartene da me…”. E ancora: “Questa volta l’amore non ha vinto. .. e ora non so come farò senza di te ..é la perdita più atroce e dolorosa della mia vita insieme a quella di mio papà… ho un cattivo rapporto con la morte col distacco e con il separarmi da ciò che per me è parte di me…”.

“Non ci sono parole ma solo tanto dolore … faccio fatica a parlare , mi manca il respiro quando realizzo che non sei più con me … e che non ci sarai più … eravamo simbiotici a livello inverosimile , nelle gioie e nei dolori uno la spalla e la forza dell’altro .. sei stato più bello della mia vita e nessun essere umano mi ha dato ciò che in quindici anni e mezzo di amore puro , incondizionato e simbiotico mi hai dato tu … non potevo chiedere di meglio! Eternamente tua amore”.

