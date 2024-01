Siparietto social tra zia e nipote. Protagonista Cecilia Rodriguez con Santiago, figlio di sua sorella Belen e Stefano De Martino.

Solamente poche ore fa, Cecilia Rodriguez aveva sottolineato come il mondo social fosse cattivo e che stesse pensando di lasciarlo. Eppure, l’argentina, adesso, è tornata più simpatica e ironica che mai in bella compagnia di suo nipote, il giovane Santiago, figlio di sua sorella Belen e di Stefano De Martino. Il ragazzino non ha fatto mancare qualche battuta verso la zia…

Cecilia Rodriguez e l’ironia di Santiago

Nelle ultime ore Cecilia Rodriguez si è dimostrata un’ottima zia tenendo compagnia al nipote Santiago, figlio di sua sorella Belen e Stefano De Martino.

La modella ha mostrato doti materne fin qui sconosciute ai più e si è resa protagonista anche di un simpatico siparietto. Nelle sue stories Instagram, l’argentina ha scherzato con il giovane: “Io cerco di mostrarti i miei talenti perché tra un po’ cadrà tutto”, ha detto Cechu cercando di cantare e ballare col nipote.

Ma proprio da questa sua affermazione, eccone arrivare un’altra che ha fatto molto ridere Santiago e i vari utenti che seguono la modella: “Ma il seno non cadrà perché quello è rifatto, come mi ricordi sempre tu”, ha detto la donna sottolineando quindi come suo nipote la prenda in giro relativamente al ritocco di chirurgia estetica al seno.

Successivamente, la donna ha fatto vedere che dopo aver trascorso il pomeriggio con il giovanissimo nipote, la serata si è conclusa con una grande dormita.

Il modo di comportarsi della Rodriguez ha suscitato tantissime reazione da parte dei fan con alcuni che hanno sottolineato come lei sarebbe una bravissima madre.

Chissà se Cechu e Ignazio Moser possano pensare finalmente al grande passo di mettere su una loro famiglia…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina proprio col nipote:

