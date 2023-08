Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare delle sue imminenti nozze con il fidanzato Simone Antolini. Ecco tutti i dettagli.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno formato insieme una splendida famiglia di cui entrambi hanno ammesso che faccia parte anche la piccola Melissa, la figlia che il fidanzato del conduttore ha avuto da una sua precedente relazione. Al settimanale Chi Cecchi Paone ha svelato alcuni retroscena sulle sue imminenti nozze con il fidanzato che, a quanto pare, si terranno entro la fine del 2023.

“Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”, ha dichiarato.

Alessandro Cecchi Paone e Simone, le nozze: i dettagli

Alessandro Cecchi Paone è entusiasta per la famiglia che sarebbe riuscito a costruire con il suo compagno e sua figlia e, nella sua ultima intervista a Chi, ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulle loro nozze. Il conduttore ha confessato di voler sposare il giovane fidanzato e “adottare” sua figlia, Melissa, da lui avuta da una sua precedente relazione.

“Mi ha cambiato le priorità e stravolto i piani. Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro e c’è un affetto tra noi, inenarrabile”, ha ammesso Cecchi Paone.

