Amanda Lear non ha peli sulla lingua e, nella sua ultima intervista a Chi, ha scagliato una bordata contro tre sue famose colleghe.

Amanda Lear ha rilasciato un’intervista senza filtri a Chi e per la prima volta ha scagliato una frecciatina contro tre delle sue più famose colleghe, ossia Patty Pravo, Britney Spears e Madonna.

“Qualche tempo fa ho perso la mia gatta preferita e sono stata malissimo. Aveva 23 anni, un solo dente ed era rimbambita come poche, ma dormiva con me tutte le notti. Se ci parlo? Con il gatto? Mica sono la Lambertucci! Patty Pravo dice di parlare con i gabbiani? Vabbè, ma lei parla anche con i sassi. Certo che in Italia ne avete di personaggi strani, eh? Poi ha visto Britney Spears e Madonna come son ridotte? Questo lavoro logora”, ha dichiarato.

Amanda Lear ha scagliato alcune frecciatine infuocate a tre sue famose colleghe e in particolare contro Madonna, la popstar che ha recentemente rischiato di perdere la vita a causa di una grave infezione.

“È finita l’era della disco music e dello scule*tare in discoteca. Io non voglio mica ridicolizzarmi come sta facendo Madonna. Mi dicono “iena”, “invidiosa”. Ma l’ha vista? Si figuri se potrei mai invidiare una come lei adesso. No io non la invidio“, ha dichiarato la Lear a Chi. Qualcuna tra le sue colleghe replicherà alle sue parole? In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più.

