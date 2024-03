La storia di Erica e Giovanni a C’è Posta Per Te. Dopo i tradimenti dell’uomo non arriva il perdono. Interviene anche il padre della donna.

Una nuova puntata di C’è Posta Per Te è andata in onda su Canale 5 con Maria De Filippi. A destare particolare attenzione la storia di Erica e Giovanni con l’uomo che, dopo una serie di tradimenti e comportamenti ossessivi e al limite dello stalker, ha provato a chiedere perdono. Dall’altra parte, insieme alla diretta interessata, anche la sua famiglia che si è trovata costretta ad intervenire.

C’è Posta Per Te: la storia di Erica e Giovanni

La storia tra Erica e Giovanni è caratterizzata dai tradimenti di lui avvenuti in più occasioni. L’ultima ha portato alla rottura della coppia ma anche a successivi comportamenti dell’uomo, ossessivi al limite dello stalking.

Per questo, Giovanni si è sottoposto ad una terapia per correggere tali comportamenti e, adesso, è tornato per chiedere scusa e provare a riconquistare la donna.

Giovanni ha preso parola e ha spiegato alla donna di essere cambiato e di essersi reso conto degli errori commessi. “Ti chiedo perdono. Non immagini me nella tua vita? Non mi ami più?”, ha detto. “Ora che riesco a darti la versione migliore di me…”.

Parole che, però, non hanno fatto cambiare idea ad Erica: “Io sto bene adesso. Perchè devo cambiare lo stato in cui sono. Ho ritrovato me stessa, io mi sono snaturata per lui. Non riuscivo a tirare fuori la voce, a interrompere, non riuscivo a fare tutto. Ho paura? No, non ho paura, ma non ti voglio fare promesse che non ti posso fare, non ti voglio dare illusioni. Io non voglio tornare con lui perché non credo alla possibilità di una vita diversa, ma anche perché non lo amo più”, ha detto parlando anche con Maria.

Interviene il padre di Erica

A chiudere la porta in faccia a Giovanni ci ha pensato anche il padre di Erica: “Ora che ci siamo detti tutto, io voglio aggiungere solo che apprezzando il tuo gesto devi capire che devi rispettare la libertà di Erica perché Erica è l’amica con cui trascorrere l’alba di ogni estate”.

E ancora: “In un anno che è stata con te non l’ho riconosciuta più. Ti dico solo rispetta la sua libertà e avrai in me un amico per la vita”, le parole del genitore della donna.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con alcune parole della donna:

